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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya Nişanlandı! İşte Nişanlısı
Güldür Güldür Show'un Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile nişanlandı.
'Güldür Güldür'ün sevilen oyuncusu Meltem Yılmazkaya bir süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile evliliğe ilk adımı attı. Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
"BİR ŞEYLER OLDU"
Meltem Yılmazkaya nişan fotoğraflarını "Bir şeyler oldu, güzel oldu, daha güzel olsundu." notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.
Güldür Güldür’ün Mehtap’ının nişan pozlarına beğeni yağdı.
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