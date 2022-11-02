Güldür Güldür Show'un Sevilen İsmi Evlendi

'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Bahadır' karakteriyle dikkat çeken Burak Topaloğlu, sevgilisi Ezgi Tanır ile nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çift, nikah masasına oturdu. Önceki akşam hayatlarını birleştiren ikili, bu mutlu günlerinden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Çift, fotoğraflarına "Oradan buradan fotoğraf toplama konusunu bitirdim. Bunlarla olayı kapatıyorum. Partiye devam my love" notunu düştü.

BURAK TOPALOĞLU KİMDİR?

Burak Topaloğlu, 4 Ocak 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Burak Topaloğlu, tiyatroculuğa Avcılar Belediyesi Tiyatrosunda amatör olarak başladı.

Akkaş Tiyatrosu ile beraber çalışmalarına devam etti ve Büyükçekmece Belediyesi Tiyatrosunda yönetmen asistanlığı görevini gerçekleştirdi.

Güldür Güldür Show'da Bahadır rolü ile tanınıyor.

Burak Topaloğlu, Ezgi Tanır ile evlidir.

BURAK TOPALOĞLU'NUN ROL ALDIĞI PROJELER

Güldür Güldür Show

İsmail Baki TV

Borç Harç

Sen Kiminle Dans Ediyorsun?

Cici Babam

Kocan Kadar Konuş: Diriliş

Dedemin Fişi

Kocan Kadar Konuş

Sabit Kanca