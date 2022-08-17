Güldür Güldür Hayranlarını Üzen Gelişme

Güldür Güldür Show uzun yıllardır büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür Show'da 2013 yılından beri rol alan Onur Buldu'nun ekipten ayrılacağı öğrenildi.

YENİ PROJELERLE EKRANDA OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 9 yıldır aralıksız olarak izleyici karşısına çıkan, başarılı performansıyla 2020'de Altın Kelebek ödülüne de layık görülen Onur Buldu, yeni projelere fırsat vermek amacıyla kadrodan ayrılıyor.

Onur Buldu, yakında Exxen'de yayınlanacak olan 'Sizi Dinliyorum' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'dünyaya gelmiştir. Tunceli'li olan annesi hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir'in Menemen ilçesinde büyüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve ilk projesi Keşanlı Ali Destanı olmuştur. Daha sonra hayatını İstanbul'da sürdüren oyuncu "Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı. Oyuncu 2021 yılında İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz'la dünya evine girmişti.

Show Tv'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" adlı mizah programında görev almıştır. "Güldür Güldür" adlı programda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri:

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi) 2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi) 2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi) 2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi) 2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi) 2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi) 2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi) 2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi) 2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi) 2008 - Plajda (Sinema filmi) 2007 - Doktorlar (TV Dizisi) 2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi).