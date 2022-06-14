Gülden’i hiç böyle görmediniz

Yaz aylarının canlı, sıcak ruhunun yansıdığı şarkılarıyla sevenlerine enerjik çalışmalarını sunmaya devam eden Gülden, eğlenceli klibiyle adından sıkça söz ettirecek.

Daha çok slow şarkılarıyla hafızalara kazınan başarılı sanatçı bugüne kadar çok da yansıtmadığı eğlenceli iç dünyasını sevenlerine açıyor.

“Güzelleşelim” adını verdiği şarkının söz ve bestesi Gülden, düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor. Şarkının klibi İzzet Başlak yönetmenliğinde çekildi. İzzet Başlak’ın Gülden’e eşlik ettiği klip renkli görüntüleri ile müzikseverlerin yüzünde bol bol tebessüm yaratacak.

Güzelleşelim, 10 Haziran’da klibiyle aynı anda Sony Music Türkiye etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.