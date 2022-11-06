Gülden Karaböcek yeni yaşını sahnede kutladı
Gülden Karaböcek doğum gününü Muğla da sahne de kutladı. "3 yaşına girmişim" diyen Karaböcek "Şimdiye kadar iyi kötü günler gördük. Hem de çok, ama sizler kötü günün kırıntısını bile görmeyin" diyerek pastanın üzerindeki mumlarını üfledi.
Arabesk Müziğin Kraliçesi Gülden Karaböcek, yeni yaşını Muğla da Tanzi Restaurant'ta verdiği konserde sahnede kutladı.
69. Yaşına giren Gülden Karaböcek, Dilektaşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin, Ben Olmalıydım gibi dünden bugüne klasikleşmiş bestelerini seslendirdi.
Üzerinde fotoğrafının olduğu pastayı görünce bir hayli duygulanan Gülden Karaböcek sahnede yaptığı konuşmada; "3 yaşına girmişim. İyi kötü şimdiye kadar güzel günler gördüm. Kötü günlerde gördüm tabii, hemde çook. Ama sizler, kötü günün bir kırıntısını bile görmeyin, hemde hiç görmeyin. Ömrünüz boyunca rahat, refah içinde, sağlıklı ve mutlu yaşayın. Hepinize bunu diliyorum." dedi.
Gülden Karaböcek'e Muğla konserinde çiçeği burnunda şarkıcı kızı Nur Karaböcek ile tiyatro oyuncusu Yağız Yılmaz da eşlik etti.
Gülden Karaböcek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Vento Restaurant'ta sahne alacak.
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