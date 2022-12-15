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Gülçin Ergül: Topluma iyi hizmet eden sanatçılar alkış alsın isterdim

Bir dönemin sevilen kız grubunun üyelerinden olan Gülçin Ergül; solo kariyerini, sektör tecrübelerini ve geçtiğimiz yıl geçirdiği talihsiz kazayı Tuğçe Karataş ile konuştu.

Magazin 15.12.2022, 22:57 Emrah
Gülçin Ergül: Topluma iyi hizmet eden sanatçılar alkış alsın isterdim

2005 yılında hayatımıza giren ve şarkılarıyla büyük bir fan kitlesi elde etmeyi başaran Hepsi grubu, gerek televizyon dizisi gerek çeşitli projelerle Türkiye'nin en büyük 'girlband'i ünvanını kazanmıştı. 
"Bir", "Hepsi 2", "Şaka (10+1)" gibi albümleriyle müzik dünyasında unutulmaz izler bırakan grup, 2009 yılında Gülçin Ergül'ün ayrılmasıyla bir kişi eksilmişti. Grup Hepsi, birkaç proje sonra devam etmeme kararı almış, Gülçin Ergül ise solo çalışmalarını sürdürmeye devam etmişti.

Bir dönemin sevilen kız grubunun üyelerinden olan Gülçin Ergül; solo kariyerini, sektör tecrübelerini ve geçtiğimiz yıl geçirdiği talihsiz kazayı Tuğçe Karataş ile konuştu.

Müzik sektörüne 2005 yılında Hepsi grubuyla girdiniz ve şimdi solo olarak çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Yaklaşık 18 senelik deneyiminizden sonra Türkiye'deki müzik sektörü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Size göre sektörde yanlış olan ve yapılmaya devam edilen şeyler var mı?

Her şey her an değişim içindedir, bu bir fizik kuralı. Sektörün de 18 yılda geçirdiği değişimleri az çok görüyor ve tecrübe ediyorum. Ama oldukça zor bir sektör. Birçok etken sizi bir yerlere getiriyor. Oysa ki dilerdim ki, yanar dönerli olmadan düpdüzgün şekilde, yetenek ve bu yeteneği iyi kullanan ve topluma/dünyaya iyi hizmet eden sanatçılar alkış alsın. 

"YETENEĞİ KISKANANLAR KENDİ YETENEKLERİNİ KEŞFEDEMEMİŞ KİŞİLERDİR"

Yer aldığınız grupta sesi en ön plana çıkan isim sizdiniz. Röportajlarınızda genelde kabul etmeseniz de, halk tarafından sesi en çok beğenilen 'Hepsi kızı' siz oldunuz. Sesiniz Christina Aguilera'ya da çok kez benzetildi. Sizce müziğe başlamak isteyen insanların sahip olması gereken en önemli şey iyi bir ses mi? Yoksa ses eğitilebilir bir şey olduğundan ikinci planda mı kalıyor?

Eğer malzemeniz iyi değilse ya da malzemeniz eksikse helvanız lezzeti yakalayamaz. İstediğiniz kadar karıştırın başında durun, irmiksiz helva olmaz. Helvanın başında dururken okuduğunuz o dua helvaya başka bir boyut katar ya, o helvanın duası işte size yaradanın hediyesi olan yeteneğinizdir. Ve bunu kıskananlar kendi yeteneklerini keşfedememiş kişilerdir. Herkesin yetenekleri eşsiz ve farklıdır aynen şartlarının da farklı olduğu gibi. Çalışmakla kimse sizin yeteneğinize ulaşamaz. Ama çalışmak size hediye edilen yeteneği kullanıp görevinizi yerine getirmenizi sağlar, bu da bizim yaradana borcumuz diye düşünüyorum. Herkes kendisini bulmalı hayatta. Kendi yeteneğini değerlendirmeli. 

"HERKESİN İÇİNDE HİSSETTİĞİ BİR MİSYONU VAR"

Hepsi grubundan ayrılmanızla ilgili bugüne dek binlerce soru almışsınızdır. Dünya genelinde İngiltereli Little Mix grubu, Fifth Harmony, One Direction son dönemde dağılan gruplardan sadece birkaçı. Sizce dünya genelindeki müzik gruplarının bu kadar çabuk ayrılmasının sebebi nedir?

Çünkü herkesin içinde hissettiği bir misyonu, bir benliği var. Prangalanmadıklarında özgürce birlikte olabiliyorlar ama onun da sonu olduğunu düşünüyorum, her şeyin bir sonu var. Zamanı var. 
 

Ülkemizde yaşamıyor olsaydınız ve yabancı bir müzik grubunda yer alacak olsaydınız, bu hangi grup olurdu? Neden?
Gerçekten böyle bir hayalim yok. Doyuma ulaştım. 

"HAYATIMIZA GİREN HER BİREYİN ÖZEL MİSYONLARI VAR"

Geçtiğimiz sene sizi ve tüm hayranlarınızı derinden sarsan bir olay yaşadınız. Tekrardan geçmiş olsun ve başınız sağolsun. Bu dönemde sizi ayakta tutan şey ne oldu? Toparlanma sürecinizde en çok destek aldığınız duygu/düşünce ne oldu?

Anda kalmaya, kabullenme aşamasına olabildiğince çabuk geçmeye çalışmaya çalıştım ki bu çok çok zor hala zorlanıyorum. Bazı şeylerden kaçıyorum. Cümlelerime kabullenmekte zorlandığım için yansıtamadığım şeyler olabiliyor. Olgunlukla hayatın sizin için sunduklarıyla yola devam etmenin yollarını araştırıyorsunuz. Ben hayatımızda her bir araya geldiğimiz kişinin özel misyonları olduğunu düşünüyorum. 

"ASLINDA YALNIZ BİREYLERİZ"

Bir röportajınızda spiritüel konularla ilgilendiğinizi söylemişsiniz. Akrep burcusunuz ve Akrep burçları için dönüşüm/yeniden doğuş burcu denir. Gerçekten de hayatınızda sizi dönüşümden geçiren birçok konu olmuş. Farklı acı ve travmalar deneyimleyen insanlar için ne tavsiye edersiniz? 

Bu hayat yolunda çevremizde çok kişi olsa da aslında yalnız bireyleriz. Her birimizin apayrı bir patikası var. Bir o kadar da herkes farklı bir mücadele içinde bu da bizi kısmen birlikte kılıyor. Ders almaya bakıyorum.


                                                                                           


 

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