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Gülcan Arslan tatil pozlarıyla nefes kesti 

Güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. 

Magazin 16.08.2022, 23:19 Emrah
Gülcan Arslan tatil pozlarıyla nefes kesti 

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, tatildeki pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Güzel oyuncu iddialı karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Meşhur dövmesiyle dikkatleri toplayan 35 yaşındaki oyuncu, siyah bikinisiyle poz verdi. Gülcan Arslan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.


 

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