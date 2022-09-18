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Gülcan Arslan'ın olay yaratacak dere pozları
Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu. Bikinisiyle derede yılan pozunu paylaşan başarılı oyuncu, takipçilerini şaşkına çevirdi.
35 yaşındaki ünlü oyuncu Gülcan Arslan son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Despina karakterini canlandırmıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Arslan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Arslan, deredeki pozlarını 210 bin takipçisi bulunan Instagram hesabında "Bi bak akayım su yılanı var mıyımış" " notuyla yınladı.
Gülcan Arslan'ın çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.
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