Gülben Ergen'le görkemli açılış! 

İşletmeci Mesut Eren'in yeni aldığı mekanda rezerzasonlar günler öncesinden doldu.

Mekanda Gülben Ergen, sahne performansı ve zarafetliyle tam not alırken sanatçı, gece için Tolga Çam tasarımı bir kıyafet tercih Basın mensuplarının “Güzel bir açılış olacak. Sizin de ayağınız uğurludur." demesi üzerine sanatçı, "Bu sıralar açılışlara çok denk geliyorum. Öyle istiyorlar. Uğurlu olabilirim. Yeni mekanlar kazandırmak çok güzel bir durum" dedi.