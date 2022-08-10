Grigory Leps’den savaşa hayır mesajı

Rusya'nın en iyi şarkıcıları arasında gösterilen ve müzik piyasasındaki üretkenliğiyle bilinen Gürcü asıllı Grigory Leps, çoğunluğunu Rus ve Araplar'ın oluşturduğu misafirlere konser veren Leps "Umarım en kısa zamanda savaş biter her şey normale döner.