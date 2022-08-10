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Grigory Leps’den savaşa hayır mesajı
Dünya çapında milyonlarca hayranı olan, Rusya'nın en ünlü sanatçılarından Grigory Leps, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de sahneye çıktı.
Rusya'nın en iyi şarkıcıları arasında gösterilen ve müzik piyasasındaki üretkenliğiyle bilinen Gürcü asıllı Grigory Leps, çoğunluğunu Rus ve Araplar'ın oluşturduğu misafirlere konser veren Leps "Umarım en kısa zamanda savaş biter her şey normale döner.
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