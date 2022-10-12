Görkemli Düğünle Mutluluğa 'Evet' Dediler

Nikâhları Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'in şahitleri Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu.

Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo ve Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.

Dilan Tatlıses düğünde üç farklı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giydi.

GELİNLİK HEDİYE EDİLDİ

Ünlü şarkıcının ana gelinliği İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edildi. Dilan Tatlıses sonrasında ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ünlü çift, “Araya pandemi girmese daha önce evlenecektik ama nasip... Bügün bu uzun yolu evlilikle taçlandırdık. O yüzden çok mutluyuz" dediler.

KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı. Tatlıses düğünde kızına altın kemer taktı.

Tatlıses ve kızının duygusal anları dikkat çekti.

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı.

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Türkücü İbrahim Tatlıses'in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul'da dünyaya geldi. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

Dilan Çıtak Tatlıses, sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band’in solistliği ve İskender Paydaş’ın “Zamansız Şarkılar” projesinde de vokal olarak yer almıştı.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİM?

Dilan Çıtak'ın annesi 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişki yaşayan Işıl Çıtak'tır.

LEVENT DÖRTER KİMDİR?

Levent Dörter, (d. 18 Eylül 1980, Ankara), Türk pop müzik şarkıcısıdır.

Levent Dörter, 18 Eylül 1980’de Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara’da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

2020 yılında son single çalışması Bilmiyorum'u dinleyicileri ile paylaşan Levent Dörter, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kıbrıs başta olmak üzere en çok tercih edilen performans sahnelerinde başta kendi şarkları olmak üzere geçmişten günümüze pop müziğin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.