Görkemli düğün

İki sene olmadan evlenme kararı aldıklarını söyleyen Sevda Dalgıç, “Güzel bir evlilik teklifi aldım. Çok güzeldi. Sürpriz yapmıştı” derken Güvenç ise, “İçimden geldiği gibi duygusal bir evlilik teklifi yaptım” diye konuştu.



Balayı içinse Dalgıç, “Yurt dışı düşünüyoruz ama yakın yerlere gitmek istiyoruz. Birkaç yer araştırdık, onlarda çok uzaktı jet lag olmasın diye mesafesi kısa yerleri tercih edeceğiz” dedi.

Gelin arabasının arazi aracı olmasına Güvenç, “Biraz ekstrem sporlarını seviyorum. Kardeşimin özel bir ekibi var. Sevda çok istediği için onlar da sağ olsun bize jest yaptılar” şeklinde konuştu.





‘BİR DAHA EVLENMEK İSTEMİYORUM’



Bir dönem ‘Arka Sıradakiler’ dizisinde Özge karakterine hayat veren oyuncuyu, projedeki arkadaşları da yalnız bırakmadı. Geceye Bülent Çetinaslan, Temmuz Karikutal ve Engin Yavaş katıldı. Çetinaslan, “Sevda çok heyecanlıydı. Hemen onlardan bir çocuk istiyoruz. Ben çok evlendim ve boşandım o yüzden bir daha istemiyorum” diyerek, espri yaptı.

‘Arka Sıradakiler’in yeniden ekrana geleceği iddialarına Karikutal, “Birol Abi’yle (Güven) çalışıyoruz. Net bir şey yok. Olması için çabalıyoruz” dedi. Çetinaslan ise, “Altyapıyı biraz kurmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncuları tekrar toplamak zor. Şehir dışında, ülke dışında ve başka proje yapanlar var” şeklinde konuştu.

Yavaş, “Yine güzel bir hikaye olacak” dedi. Çetinaslan, “Sizin için hiç değişmedi haberleri çıkıyor. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna, “Biraz önce Temmuz’un ablası da öyle söyledi ama ben baktığım zaman görüyorum, biraz çökmüşüm” yanıtını verdi.





ENGİN YAVAŞ GALERİCİ OLDU



Galericilik yaptığı öğrenilen Yavaş’ın, düğüne geldiği Aston Martin model aracıyla dikkat çekti. Çetinaslan arkadaşına takılarak, “Türkiye’nin en büyük galericisi… Parasız kaldığım zaman yanına gidiyorum” diyerek, espri yaptı.