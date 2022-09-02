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Görkem Sevindik Oğluyla İlk Kez Görüntülendi
Görkem Sevindik, önceki gün basketbolcu eşi Kübra Siyahdemir ve oğlu ile Etiler'de görüntülendi. Mekana erken gelen oyuncu, eşinin aracının geldiğini fark edince hareketlendi.
Magazin 02.09.2022, 12:08 tarkan abdullahoğulları
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Oynucu Görkem Sevindik, geçtiğimiz yıl Kübra Siyahdemir ile ile sessiz sedasız dünyaevine girdi ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Önceki gün Eiler'de duran trafikte oğlunun aracın camından alan oyuncunun renkli görüntüleri objektiflere yansıdı.
Muhabirlerle selamlaşan Sevindik, mekana yöneldiğinde, eşine "Resim çektirelim" diye seslendi. Milli sporcu ise "Pek uygun değilim, sonra" diyerek poz vermek istemedi.
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