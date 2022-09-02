Görkem Sevindik Oğluyla İlk Kez Görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Oynucu Görkem Sevindik, geçtiğimiz yıl Kübra Siyahdemir ile ile sessiz sedasız dünyaevine girdi ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Önceki gün Eiler'de duran trafikte oğlunun aracın camından alan oyuncunun renkli görüntüleri objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle selamlaşan Sevindik, mekana yöneldiğinde, eşine "Resim çektirelim" diye seslendi. Milli sporcu ise "Pek uygun değilim, sonra" diyerek poz vermek istemedi.