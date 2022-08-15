Görkem Güneş iddialı: “Göremezler”

İki yıl boyunca sanat yönetmeni olarak sektörde yer etmesinin ardından tutkusuna boyun eğerek Göremezler isimli tekli ile müzikseverlerin karşısına çıkma cesaretini gösteriyor.

Osman Çetin ile birlikte çalışan yetenekli müzisyen adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Klipte yer alan isimler göz önüne alındığında Görkem Güneş sanat yaşamı süresince sağlam dostluklar kurmayı başarmış diyebiliriz.

Yönetmen koltuğunda İzzet Başlak’ı gördüğümüz klibin kurgusu Olcay Dulger’e emanet. Mix çalışmasını Osman Çetin bizzat kendisi üstlenirken Mastering de ise Özgür Yurtoğlu’nun adı geçiyor. Ve Elif Kılıç tüm güzelliğiyle şarkıya eşlik ediyor.



