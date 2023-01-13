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Gonca Vuslateri'nden Flaş İtiraflar

Son olarak Kanal D'de ekrana gelecek Kraliçe dizisinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'la başrolünü paylaşacak ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nde flaş açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...

Magazin 13.01.2023, 11:06 13.01.2023, 11:11 sercan
Gonca Vuslateri'nden Flaş İtiraflar
Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri Retouch dergisinin ocak sayına konuştu ve hakkında bilinmeyenleri yanıtladı. Oyuncu olacağını nasıl anladın sorusuna, Gonca Vuslateri, "Hiç keşfetmedim, ben annemin inadıyla oyuncu oldum. “Bu pilav bitecek” diyen bir annem yoktu, “Bu meslek yapılacak” diyen bir annem vardı. Şimdilerde çocuklarımızı hızlı bir şekilde 5-6 tane sosyal aktiviteye yolluyoruz. “En azından bir hobisi olsun” dediği şey de koskoca meslek” dedi. Vuslateri, "Mantığınla mı iç güdülerinle mi yoksa yüreğinin götürdüğü yerde mi yaşıyorsun?" sorusuna, "İçgüdülerimle yaşıyorum. Bu üçü de birbirinden koparsa teknik anlamda doktora gitmek gerek. Üçünden birini bile alıp diğerleri evde kalsa manavdan limon alamazsın! Mantığını evde bırakıp şu krizde duygularla markete girsek bittik! Mevzu. Hiç ayrılmadığını bilmek. Ama kır zincirlerini şarkısının çaldığı an... cevabım İç güdü” dedi.
"SEZEN AKSU'NUN BANA BÜYÜK HEDİYESİ"
Gonca Vuslateri, "Sesin muhteşem. Sahne alıyordun, devam edecek misin?" sorusuna, “Çok uzun zamandır değil. Pandemide Sezen Aksu ile güzel bir proje gerçekleştirdik. Bana şahane bir hediye verdi. Fakat sonra kendi dünya mı anlamaya çalışırken şarkı söylemekle ilgili, biraz daha gezmek istedim ne istiyorum acaba diye. Ama bir ara cesaretlenirsem bu kadar cover’ın yapıldığı bir dönemde işime yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama hep söylemek istediğim ve kıskandığım şarkılardan oluşan bir şey yapmayı düşünürüm” diye konuştu.
ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM
"Anne senin için nasıl bir duygu? Sen de çocuk sahibi olmak istiyor musun?" sorusuna Gonca Vuslateri, "Aşırı istiyorum. İnanılmaz. Bütün arkadaşlarımın çocukları beni konuşur hale geldi. Ben de Cihangir’de böyle 58 kedili kadife koltukta yaşlanan bir teyze olmamak için harekete geçiyorum. Galiba içimdeki domestikte şey var, uzun evlilik taraftarı değilim ama olmayabilir de. Bilemeyiz. Baba olmayı isteyen bir figürün de yaşamımda olması iyi olabilir. Çünkü ben eksikliğiyle büyüdüm. Bir de kalabalık ev matraktır ya güzeldir hani. Aile olmayı duygu olarak kavradığımız noktada insan herkesle yaşadığı yerle aile olur yani dünyanın neresine giderse gitsin ama içgüdüsel olarak bir dişi olarak, “Geldik gidiyoruz şu dün- yaya” yani böyle bir mucizevi tarafımı neden hayata geçiremiyorum diye düşünmüyor değilim” dedi.

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