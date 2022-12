Gömü’nün Maceraları'nda çekimler bitti! Ekip yemekte buluştu

Çocukların eşsiz dünyasında birlik ve beraberliğin anlatıldığı Gömü’nün Maceraları filminin, çekimleri tamamlandı. Jemiyet Arnavutköy’de bir araya gelen ekip keyifli, kahkaha dolu bir geceye imza attı. Hep birlikte kamera karşısına geçen ekip basının sorularını yanıtladı. Esprilerin havada uçuştuğu röportajda ilk söz alan 3 ay önce dünya evine giren Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu çifti oldu. “15 yıldır birbirimizi tanıyoruz, birçok aynı proje için görüştük hep direkten döndü. Bu filme nasipmiş. Hem de karı kocayı oynadık, bu da uğuru olsun” dedi.





Gömü’nün Maceraları filminin başrol oyuncusu Muharrem Türkseven “Çok güzel bir film çektik. Dünya tatlısı bir film oldu. Sadece çocuklar değil yetişkinler de izleyebilir o kadar keyifliydi” dedi.



Yapımcı Hakan Bilgin ve eşi Tuğba Tuna Bilgin ise “Alışılagelmişin dışında bir film yaptık. Her şey çok güzeldi ekip, cast, kostüm, sanat hepsi çok iyiydi. Uzun bir ön hazırlık dönemi geçirdik. Her şeyi en ince detayına kadar eleyip sık dokuduk. Bizim bu gayretimiz de sete yansıdı en önemlisi de çocukların enerjisi filme geçti. Şimdi söz seyirci de hayırlı olsun” dedi.



Yapımcılığını No23 Prodüksiyon’un yaptığı, yönetmen koltuğuna ise Ahmet Toklu’nun oturduğu Gömü’nün Maceraları filminin senaryosunu Deniz Tuncay kaleme aldı.



Gömü’nün Maceraları filmde, birçok başarılı projeye imza atan çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul başrolü sırtlarken, ona Muharrem Türkseven, Damla Cercisoğlu, Orçun Kaptan, Güzin Usta, Tahsin Yıldırım, Eymen Serhat Kılıç, Kayra Orta, Said Ege Yıldırım, Yiğit Toprak Ateş, Ali Eren Altunkara, Adar Altunkara, Bulut Uysal, Asaf Baydar, Ebru Sarıtaş, Semin özge Gül, Ömer Doğan, Turgut Çalhan, Ahmet Nuri Erkent, Selinda Nur Keküllüoğlu, gibi oyuncu eşlik ediyor.