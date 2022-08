Gökhan Özoğuz Hastanelik Oldu!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Toplumsal ve siyasi çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan kötü haber geldi.

Nişantaşı'nda bir hastanede görüntülenen Özoğuz, menisküs ve çapraz bağlarının yırtıldığını açıkladı.

"DİZLERİM PARAMPARÇA OLDU"

Muhabirlerle sohbet eden Gökhan Özoğuz, "Kaykay, snowboard ve sahne performansları derken iki dizim de paramparça oldu. Doktorlar ameliyat olmam gerektiğini söylüyor ama ben geçici terapileri tercih ediyorum. Eğer ameliyat olursam 4 ay boyunca ayağa kalkamam" dedi.

ALBÜM MÜJDESİ

Albüm hazırlığı yaptığını söyleyen Özoğuz, "Kasım başında hem albümüm çıkacak hem de rol aldığım 'Kendi Yolumda' adlı film vizyona girecek. Müzik ve oyunculuk birbirini besliyor. Ama hiçbir zaman kendimi oyuncu olarak nitelemiyorum" ifadelerini kullandı.

"SEVİYESİZ BİR DAVRANIŞ"

Garsonun kafasından aşağı şampanya döken Demet Akalın, tepki çekmişti. Akalın'ı eleştiren Özoğuz, "Tiynetsiz ve seviyesiz bir davranış. Bu hareket dünyanın her yerinde tepkiyle karşılanır" dedi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Özoğuz, aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğu. Babası Ahmet Özoğuz, ikiz kardeşi ise Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'dur.

15 yaşında gitar çalmaya başlayan sanatçı, ikiz kardeşiyle beraber müziğe merak saldı. Pentagram'ın o dömnemki gitaristi Ümit Yılbar'dan gitar dersleri aldılar. 1987 yılında kurdukları Athena grubunda beraber yer alan Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler, farklı ve aykırı tarzlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti ve Gökhan Özoğuz kimdir her zaman merak edildi.

İlk patlamaları 2001 yılında Avrupa Basketbol Şampiyonası için besteledikler '12 Dev Adam' şarkısıyla oldu.

2004 yılında Türkiye adına Eurovision'a katılana kadar 1 tanesi İngilizce olmak üzere 5 albüm çıkardılar. Türkiye'yi temsil etmek için 2004 yılında Eurovision'a katılan grup, For Real şarkısıyla 4'üncü oldu ve bir önceki sene Eurovision'u kazanan Sertap Erener'den sonra Eurovision başarımızı sürdürdü.

Gökhan Özoğuz, 2012'de Melis Ülken'le evlendi. 2 kızı, 1 oğlu olan Gökhan, ilk defa Athena'dan bağımsız olarak O Ses Türkiye programıyla ekranlarda görünmeye başladı. Kardeşi Hakan Özoğuz'un da bir dönem Gökhan'la beraber programda jüri üyeliği yaptığı görüldü.

Gökhan Özoğuz ve Athena albümleri

1993 – One Last Breath

1998 – Holigan

2000 – Tam Zamanı Şimdi

2001 – Mehteran Seferi (EP)

2002 – Her Şey Yolunda

2004 – US

2005 – Athena

2006 – İT (EP)

2007 – 100 Şerefli Yıl (EP)

2010 – Pis

2011 – Ben böyleyim (EP)

2014 – Altüst