Son Dakika
Gökçe Kırgız'dan "Son Şans"
Kalbime Gömerim şarkısıyla tanıdığımız ve son dönemde yaşadığı kimlik mücadelesiyle adından sıkça söz ettiren Gökçe Kırgız yaza özel hazırladığı kıpır kıpır şarkısı “Son Şans” ile yeniden sevenleriyle buluşuyor.
En son kendi söz ve bestelerinden oluşan akustik serisini kendi Youtube kanalında yayınlayan müzisyen, bu kez güncel bir sound ile hazırladığı “Son Şans” isimli şarkıyı dinleyicilerinin beğenisine sunacak.
Şarkının sözleri Gökçe Kırgız’a, müziği ve aranjesi Özkan Meydan’a ait. Dijital Meydan etiketiyle yayınlanacak olan şarkının klip yönetmen koltuğunda ise Seyithan Kartal oturuyor.
Gökçe Kırgız klipte birbirinden bağımsız 5 farklı kıyafetle görünüyor ve her haliyle pes etmeyen güçlü bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. “Son Şans” 22 Temmuz Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında.
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