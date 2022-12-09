Gökçe Kırgız "Aşkın İçimde Bir Yara" ile geldi

Kendi kanalında yayınladığı akustik şarkılarından sonra hareketli şarkılarıyla müzik üretimine devam eden Gökçe Kırgız sevenlerinin yoğun slow şarkı isteği üzerine tekrar bu iddialı şarkıyla müzik yolculuğuna devam ediyor. Şarkının sözü ve müziği kendisine, aranjesi ise Barış Engürlü'ye ait.

Ozan Oskay'ın yapımcılığında Boğaziçi Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı. Gökçe Kırgız bu şarkıyla sevenlerinin ondan beklediği slow şarkılara bir yenisini eklemiş oldu.



