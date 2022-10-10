Gökçe Bahadır’ın hayranları satışları patlattı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show’da Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar’ın, zengin ürün yelpazesine eklediği en ışıltılı koleksiyonlar ‘Red Carpet’ konsepti ile adeta ilgi odağı oldu.

Yerli yabancı çok sayıda sektör temsilcisini buluşturan fuarda, usta zanaatkârların el emeğinden çıkan modern ve zarif tasarımlar büyük beğeni topladı. Mustafa Kamar’a fuar boyunca eşi Gül Kamar ve oğulları Kerem Kamar eşlik etti.

GÖKÇE BAHADIR’IN HAYRANLARI SALSA’YI PATLATTI

Hikayesi olan tasarımlara imza attıklarını ifade eden Kamar, Rusya’dan sonra Amerika pazarına girmeye hazırlandıklarını açıkladı. Markanın Gökçe Bahadır ile tanıtımını yaptığı Salsa koleksiyonuna güzel oyuncunun hayranları aşırı ilgi gösterdi. Salsa koleksiyonu markanın satışlarını katladı.

