Gökçe Bahadır’ın hayranları satışları patlattı
Mücevher modasına yön veren tasarımlarıyla göz kamaştıran Roberto Bravo, en yeni koleksiyonlarını sergilediği İstanbul Jewelry Show’da (İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı) ziyaretçilerini ağırladı.
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show’da Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar’ın, zengin ürün yelpazesine eklediği en ışıltılı koleksiyonlar ‘Red Carpet’ konsepti ile adeta ilgi odağı oldu.
Yerli yabancı çok sayıda sektör temsilcisini buluşturan fuarda, usta zanaatkârların el emeğinden çıkan modern ve zarif tasarımlar büyük beğeni topladı. Mustafa Kamar’a fuar boyunca eşi Gül Kamar ve oğulları Kerem Kamar eşlik etti.
GÖKÇE BAHADIR’IN HAYRANLARI SALSA’YI PATLATTI
Hikayesi olan tasarımlara imza attıklarını ifade eden Kamar, Rusya’dan sonra Amerika pazarına girmeye hazırlandıklarını açıkladı. Markanın Gökçe Bahadır ile tanıtımını yaptığı Salsa koleksiyonuna güzel oyuncunun hayranları aşırı ilgi gösterdi. Salsa koleksiyonu markanın satışlarını katladı.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|7
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|8
|16
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Karagümrük
|8
|6
|18. Sivasspor
|8
|4
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|8
|8
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|8
|16
|6. Real Sociedad
|8
|16
|7. Valencia
|8
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Real Valladolid
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|8
|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|7
|1