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Gökçe Bahadır Eşi Emir Ersoy ile Aşkını Anlattı

Gökçe Bahadır, geçen yıl nikâh masasına oturduğu müzisyen eşi Emir Ersoy’la evliliklerini anlattı. Oyuncu, “Evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Âşık Gökçe’nin gözü hiçbir şey görmez. Evlilikle törpüleniyorsun” dedi.

Magazin 05.02.2023, 09:35 sercan
Gökçe Bahadır Eşi Emir Ersoy ile Aşkını Anlattı
Gökçe Bahadır, Marie Claire dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Müzisyen Emir Ersoy’la evli olan oyuncu, “Müzisyen biriyle evlenmeniz sizce bir tesadüf müydü?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tesadüf değil. Müziği o kadar çok seviyorum ki çekmiş olabilirim. Hep hayalimdi; ‘Bana biri enstrüman çalsa da dinlesem’ derdim. Gerçek oldu.”
Bahadır, evliliğinin nasıl gittiğini ise şu sözlerle anlattı: “Evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Âşık Gökçe’nin gözü hiçbir şey görmez. Her şey bir yana; aşk bir yana, sevdiğim bir yana olur. Evlilikle törpüleniyorsun, sert tarafların o kadar da sert olmuyor artık. Beraberlik her şeyin üstesinden gelme gücü veriyor. İki kişilik düşünüyorsun. Tabii dengede olmak çok önemli; bireysel mutluluğunu da göz ardı etmemeli insan. Sen mutlu ol ki etrafını da mutlu et.”
"BİRBİRİMİZE HEP ÖZLEM DUYUYORUZ"
Gökçe Bahadır, evlilik ve aşk dengesini nasıl koruduğunu şöyle dile getirdi: “İkimiz de yoğun tempoda çalışıyoruz ve bu sebeple hep özlem duyuyoruz birbirimize. Bu kendiliğinden gelişen bir durum oldu ve sanırım bu özlem hâli daha da yüksek tutuyor bizi. İkimiz de birbirimizin işine saygı duyuyoruz ki bu çok önemli. Her ne olursa olsun kırmadan, incitmeden çözüyoruz aksilikleri ve tabii ki en önemlisi sevmek, sevmek, sevmek... Ve emek vermek.”
Oyunculuk dışında başka bir iş yapamayacağını söyleyen Bahadır, “Oyunculuğu çok seviyorum. Başka bir iş yapabilir miyim bilmiyorum. Ama kendi yazdığım bir işi de çekmek isterdim sanırım” dedi.
40’LARDA DAHA AZ KAYGILIYIM
Gökçe Bahadır, “40’larınızdan beklentiniz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Galiba daha sakin olmayı öğrenmeliyim artık. Hep çok heyecanlı, hızlı ve yerinde duramayan biriydim. 20’lerde çalışmaya başladığımdan, hep işi düşünen, kendine çok zaman ayıramayan biriydim. Şimdi daha çok kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Daha az kaygılı, daha az mükemmeli arayan biri olmaya çalışıyorum.”

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