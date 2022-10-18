Godfather ile rolüne hazırlandı

Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yeni filmi İntikam (Revenge) ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Filmde kadın mafya liderini canlandıracak olan Esra Sönmezer, aksiyon dolu sahneler için özel eğitimler aldı. Profesyonel dövüşçü olan Sönmezer, mafya filmlerini izleyerek projeye hazırlandığını söyledi.

Yeni filminin hazırlık süreci hakkında konuşan güzel oyuncu, “Bu rol için asla zorlanmadım. Çünkü ruhumda aksiyon var ve her türlü aksiyon konusunda eğitimliyim. Daha önceden silah eğitimi almıştım. Karate ve Krawmaga yıllardır yapıyorum. Ayrıca Sete çıkmadan önce 5 mafya filmi izledim. Özellikle Al Pacino’nun Baba (The Godfather) filmini iki kez izledim. Mafya lideri nasıl olunur konusunda güzel referans oldular” dedi.

Esra Sönmezer’in başrolünü Okan Can Bolat ile paylaştığı İntikam, başta Avustralya olmak üzere diğer dünya ülkelerinde 3 dilde çeviri yapılarak dijital platformlarda yayınlanacak. Uluslararası bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sönmezer, gala için 2023’te Avustralya’ya gidecek.