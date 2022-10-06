Gizlice Evlenmişti... Hamilelik Pozları Geldi

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Leyla Lydia Tuğutlu'nun Ceyhun Ergin sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, gizlice evlenmesi hakkında "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Tuğutlu'dan karnı burnunda pozlar geldi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Tuğutlu, hamilelik sürecine ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"Kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. İlginç bir şekilde bedenimle ilgili hiçbir kaygı taşımıyorum. Bu konuda çok samimiyim. Yemek yemeyi normalde de çok seven biriyim ama abartmıyorum, daha önce nasıl yiyorsam öyle yiyorum. Her gün yoga yapıyorum, yürüyorum.

Bulabildiğim iyi kitapları okuyorum Hamilelikle ilgili bile ne kadar bilgi kirliliği olduğunu gördüm. Bu dönem bana çok şey öğretiyor diyebilirim."

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu (29 Ekim 1989, Berlin), Türk oyuncu, model ve Miss Turkey 2008 birincisidir

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı.

Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

Leyla Lydia Tuğutlu, 2022 yılında Ceyhun Ergin ile evlenmiştir.