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Gizemli Kız Arkadaşıyla Sarmaş Dolaş Görüntülendi

Köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel'den ayrılan Buray, kız arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülendi. Şarkıcı, kız arkadaşını soran muhabirlere ise "Yanımda kimse yoktu" cevabını verdi. İşte detaylar...

Magazin 30.11.2022, 14:04 30.11.2022, 17:20 arif hür
Gizemli Kız Arkadaşıyla Sarmaş Dolaş Görüntülendi

38 yaşındaki Buray'ın, 42 yaşındaki meslektaşı Ayşe Özyılmazel'le ilişkisi kısa sürmüştü.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ayşe Özyılmazel'den ayrılan Buray, önceki gün City's Nişantaşı'nda kız arkadaşıyla yemek yedi.

"ÖNCE SEN ÇIKIŞ YAP..."

Yemek sonrası AVM'de ayrılırken kız arkadaşına "Önce sen çıkış yap, ben arkandan çıkış yaparım" diyerek kız arkadaşını önden gönderdi.

Şarkıcı Buray, kız arkadaşıyla AVM'den çıkış yapmadan önce sarmaş dolaş bir şekilde görüntülendi.  

"YANIMDA KİMSE YOKTU"

Buray, muhabirlerin yanındaki kız arkadaşının kim olduğunu sorması üzerine "Yanımda kimse yoktu" diye cevap verdi. 

BURAY KİMDİR?

Tam adı Buray Hoşsöz olan Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da dünyaya gelmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik eğitimi Alan Burayi daha sonra İngiltere‘de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Buray müzik kariyerine Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan, İzel gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalışmıştır.

2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC‘deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.

Türkiye’ye yerleşen Buray, Avustralya‘da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer‘in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya‘da Melbourne‘daki stüdyosunda ilk albümü “1 Şişe Aşk”ı 2015 yılında çıkardı. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü.

Buray kişisel olarak 2015 yılında çıkardığı “İstersen” şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında “Sen Sevda Mısın” şarkısını çıkaran Buray 2016 yılında “Kimsenin Suçu Yok” şarkısıyla müzik listelerinde başa oturmuştur. 2017 yılında “Sahiden” isimli albümüyle büyük yankı uyandırdı. 2018’de “Kehanet” albümüyle sevenlerine müzik şöleni sunan başarılı şarkıcı Son olarak çıkaran “Başka Hikayeler” albümüyle müzik listelerinde yerini alan Buray başarısına başarı katmaya devam etmektedir.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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