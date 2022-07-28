Gizemli Erkek Arkadaşıyla Böyle Yakalandı!

Yeni bir dizi projesine başlayacağını söyleyen Esra Dermancıoğlu, proje hakkında bilgi vermedi. Televizyonu çok sevdiğini söyleyen oyuncu, “Dijital platformda bir proje düşünmüyorum. Çünkü televizyonla arasında bir fark yok” dedi.

"TÜM MAL VARLIĞIM BİTTİ"

Dermancıoğlu, muhabirlerin “Tüm mal varlığınızı otelde kalarak bitirdiğinizi söylemiştiniz. Otelde kalmaya devam ediyor musunuz?” sorusuna, “Artık kalmıyorum. Çünkü tüm mal varlığım bitti” diye cevap verdi.

KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

Oyuncu, yanındaki erkek arkadaşının kimliğini açıklamadı.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır.

Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan’dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora’nın konservatuvardaki derslerine katıldı. Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası’nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ’ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Bir Zamanlar Çukurova, Doksanlar ve Galip Derviş gibi dizilerde rol almıştır.