Son Dakika
Gizemli arkadaşıyla görüntülendi
Son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında yer alan şarkıcı Melike Şahin önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kozmetik mağazasında objektiflere yansıdı. Şahin'in yanındaki gizemli erkek arkadaşının objektiflerden kaçması dikkat çekti.
İçeride bakım yaptırmadığını, makyaj ürünlerini incelediğini söyleyen Melike Şahin'in çıkışta yanındaki gizemli erkek arkadaşının objektiflerden kaçması dikkat çekti.
Son dönemde konser maratonun devam ettiğini ve geçen günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'ndeki konserine pek çok ünlü ismin ilgi göstermesine sevindiğini söyleyen şarkıcı "Hepsiyle tanışıyorum, arkadaşlarım. Geliyorlar sağ olsunlar. Bir de son dönemde insanlarda 'Melike Şahin kim?' gibi durumlar oluyor. Sevdikleri için geliyor. İlgi artsın çoğalsın maşallah diyelim" diye konuştu.
Şahin bacaklarındaki dikkat çeken yaralarla ilgili ise "Arkadaşlar ben sedef hastasıyım, iyiyim" açıklamasında bulundu.
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