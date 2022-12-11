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Gizem Özdilli’nin evlilik açıklaması şoke etti
Manken Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı City's’de objektiflere takıldı. Ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdilli’nin evlilik açıklaması herkesi şaşırttı.
Makyajsız haliyle dikkat çeken Gizem Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi.
27 yıldır modellik yapan Özdilli, "Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Sağlıklı besleniyorum ve fiziğime çok iyi bakıyorum. Emekli olmaya hiç niyetim yok. Mesleğimi seviyorum." dedi.
Gizem Özdilli özel hayatı hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. Hayatında kimse olmadığını söyleyen ünlü manken, evlilik ilgili soruya "Hayatımda kimse yok. Daha önce iki kere evlenme teklifi aldım ama olmadı. Bu saatten sonra evlilik olmaz, kim ne yapacak beni" diye konuştu.
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