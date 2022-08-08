Gizem Aktaş’ın yeni single çalışması “Ya Şimdi” yayında

Sözü ve müziği Yasin Dinç’e ait olan şarkının düzenlemesi Anıl Umut imzası taşımakta. Klibin yönetmenliğini ise Onur Astan üstlendi. Güçlü bir sound oluşturularak, klasik Türk motifleri işlenen Gizem Aktaş'ın ‘Ya Şimdi’ şarkısı, salı günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.



