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Gizem Aktaş’ın yeni single çalışması “Ya Şimdi” yayında
Başarılı şarkıcı Gizem Aktaş “Ya Şimdi” adlı yepyeni single çalışmasını DMC etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.
Sözü ve müziği Yasin Dinç’e ait olan şarkının düzenlemesi Anıl Umut imzası taşımakta. Klibin yönetmenliğini ise Onur Astan üstlendi. Güçlü bir sound oluşturularak, klasik Türk motifleri işlenen Gizem Aktaş'ın ‘Ya Şimdi’ şarkısı, salı günü tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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