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Gibberish ses getirmeye hazırlanıyor
Yönetmenliğini Furkan Yılmaz ve İbrahim Çelik’in yaptığı "Gibberish" Hollanda'nın en prestijli yarışmalarından olan "The 48 Hour Film Project" yarışmasına katılmaya hak kazandı.
Yönetmenliğini Furkan Yılmaz ve İbrahim Çelik’in yaptığı filmin çekimleri Utrecht şehrinde tamamlandı.
Nuri Alkan'ın yapımcılığını üstlendiği "Gibberish" Hollanda'nın en prestijli yarışmalarından olan "The 48 Hour Film Project" yarışmasına katılmaya hak kazandı.
Türk yapımı "Gibberish" filmi Hollanda'da ses getirmeye hazırlanırken başrollerinde Jessie De Grauw, Anwer Alhusseın, Mali Mus ve Mees Derksen'in rol aldığı yapım şimdiden çok konuşulmaya başladı.
Yakın zamanda Türkiye galası da yapılacak film, katıldığı yarışmadan birincilikle döneceğine çok emin.
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