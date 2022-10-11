Geri Dönme Kararı Aldı!

Serdar Çetinkaya’nın yöneteceği çekimleri Eskişehir ve Ankara’da gerçekleşecek olan filmde ‘Suzan’ isminde, hikaye gereği hasta çocuğu için mücadele eden sevgi dolu bir anneye hayat verecek olan Sitare Akbaş, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.

Geçmiş ve günümüzde Ankaragücü taraftarının iki farklı mücadele için tek yürek oluşunu anlatan hikayede başrol oynayacak olan Akbaş, rolü için hazırlıklara başladı.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988'de doğan Sıtare Akbaş İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakteri ile atmıştır. Daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizileriyle devam etmiş, son olarak baş rollerini Caner Cindoruk, Gizem Karaca gibi isimlerle paylaştığı İstanbul Sokakları (2016) dizisinde yer almıştır. Başarılı oyuncu genç yaştaki kariyerinde dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.

Sitare Akbaş, 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.

Sitare Akbaş, şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalmıştır.