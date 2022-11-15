Gerçek Sonunda Ortaya Çıktı!

Rol aldığı projeler ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Versace’nin yüzü seçildi. Oyuncu, markanın Türkiye’deki ilk temsilcisi oldu.

İTALYA YOLCUSU

Firma için İstanbul’da kamera karşısına geçen Tanrısevsin, önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek, çekimlere devam edecek.

500 BİN EURO ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Oyuncunun reklam çekimi için 500 bin euro (9 milyon 600 bin TL) aldığı iddia edildi. (Milliyet-Sercan Kismet)

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Türk dizi ve sinema oyuncusu. 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Aslen Mersin’lidir. Mersin’de büyüdü.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında“Güneşi Beklerken” adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Tanrısevsin, son olarak 'Kalp Yarası' adlı dizide Gökhan Alkan ile birlikte rol aldı.