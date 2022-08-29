Gerard Depardieu İstanbul’da

Menüdeki ahtapot, jumbo karides ızgara, ızgara balık ve salata tüketen Gerard Depardieu, mekanın işletme müdürü ve garsonlarını çağırarak yemeklerin lezzetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Yemek sonrası mekandan çıkan oyuncu flaşların patlaması ile bir anda şaşırıp basın mensuplarına sert bir bakış attı.

Bir hayli kilo aldığı gözlenen oyuncu, Vito aracın içine binmek yerine ön koltuğuna oturdu. Depardieu ardından kaldığı Taksim CVK Bosphorus Otel’e geçti.



