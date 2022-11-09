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Genç Sevgilisiyle Sessiz Sedasız Evlendi

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile evlendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Magazin 09.11.2022, 16:01 09.11.2022, 16:04 arif hür
Genç Sevgilisiyle Sessiz Sedasız Evlendi

Şarkıcı Işın Karaca, 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Odabaş'tan 2019'un kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Karaca, ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile yakın arkadaşı Mine İpek'in düğününde objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, sizi gelinlikle tekrar ne zaman göreceğiz sorusuna verdiği cevapla herkesi şoke etti.

"BİZ EVLENDİK!"

"Arkadaşlar biz Can'la evlendik, şaka değil'' diyen şarkıcı parmağındaki tektaşı gösterdi.

IŞIN KARACA KİMDİR?
Işın Karaca kimdir, kaç yaşında; Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir. 48 yaşındadır.

Işın Karaca Aslen Kıbrıs'lıdır. Çocukluğundan beri şarkı söyleyen Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti.

Bugüne kadar çeşitli müzisyenlerle ve gruplarla çalışan Işın Karaca, pek çok albümde vokal yaptı, onlarca dublaj ve jingle çalışmasında yer aldı. 1999 yılında kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlendi. 1999 ve 2000 Eurovizyon Türkiye Finallerine katıldı, 1999 Altın Güvercin Yarışması'nda bütün dallarda birincilik kazandı.

1997 yılından sonra vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu ve birçok müzisyenin desteği ile ilk albümü Anadilim Aşk'ı 2001 yılında piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu'ya ait olduğu albümle büyük başarı sağladı ve tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Albümün çıkış parçası "Tutunamadım" ve ardından "Başka Bahar" şarkıları hit oldu ve müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var'ı 19 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. 2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde ise üçüncü albümü Başka 33/3'ü piyasaya sürdü. Dördüncü stüdyo albümü Uyanış 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı. Karaca, beşinci albümü için farklı bir tarz denedi. Arabesk tarzındaki Arabesque: Geçmiş, Geçmemiş Hiç... albümünde 80'li 90'lı yıllarda Türkiye'de sevilen arabesk şarkıları seslendirmiştir.

2005 yılında kendi adını taşıyan "Işın Show" adlı show programını sunan Işın Karaca, yine aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı sinema filminde rol aldı.

IŞIN KARACA KAÇ KEZ EVLENDİ?

Işın Karaca'nın eşi kim, kaç kere evlendi; 19 yaşında Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı bulunan Işın Karaca, Balık burcudur. Işın Karaca, 2016-2019 yılları arasında Tuğrul Odabaş ile evli kalmıştır. Karaca bir süredir müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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