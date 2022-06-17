Genç Sevgilisiyle Görüntülendi! Makyajsız Hali Şoke Etti!

Özel hayatına ilişkin geçtiğimiz haftalarda Snob Magazin'e konuşan İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etmişti.

İrem Sak, önceki akşam basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

EVLİLİK SORUSU HAVADA KALDI

Utangaç tavırlar sergileyen sevgililer, "İyi akşamlar" demekle yetindi.

İkili, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi.

Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia formasını giyiyor.

İREM SAK KİMDİR?

İrem Sak 9 Şubat 1986'da Sivas'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosave Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.

Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkanile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e döndükten sonra 2018 yılında Güldür Güldür'ü bıraktığını açıklamıştır.

İrem Sak komedi dizilerini bıraktığını, sinema filmlerine odaklanıp dram filmlerinde oynayacağını açıkladı.

Sinema

Yıl Yapım Rol Notlar

2016 Dedemin Fişi Kader Başrol oyuncusu

Dönerse Senindir Defne

2017 Martı Nurgül

2018 Ölümlü Dünya Begüm

Düğüm Salonu Hülya

Cici Babam Şevkiye Konuk oyuncu

2021 Kimya Başrol oyuncusu



Televizyon

Yıl Yapım Rol Kanal Notlar

2010 Şen Yuva Şehrazat atv, FOX Yardımcı oyuncu

2011 5'er Beşer Sinem atv Başrol oyuncusu

2012 İnsanlar Alemi Sinem Star TV

2012-2014 Yalan Dünya Tülay Kanal D

2015 Buyur Bi'De Burdan Bak Kanal D

2015-2018 Güldür Güldür Show Sinem FOX, Show TV Başrol oyuncusu

2018 Gülperi Kendisi Show TV Konuk oyuncu

2019 Bir Aile Hikayesi Müjde Güneş FOX Başrol oyuncusu

2020-2021 Çukur Seren Erdenet Show TV Yardımcı oyuncu