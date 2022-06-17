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Genç Sevgilisiyle Görüntülendi! Makyajsız Hali Şoke Etti!

Son olarak 'Bir Aile Hikayesi' adlı dizide rol alan İrem Sak, önceki akşam kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sak'ın makyajsız hali sosyal medyada gündem oldu. İşte o kareler...

Magazin 17.06.2022, 12:03 18.06.2022, 09:30 arif hür
Genç Sevgilisiyle Görüntülendi! Makyajsız Hali Şoke Etti!

Özel hayatına ilişkin geçtiğimiz haftalarda Snob Magazin'e konuşan İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etmişti.

İrem Sak, önceki akşam basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

EVLİLİK SORUSU HAVADA KALDI

Utangaç tavırlar sergileyen sevgililer, "İyi akşamlar" demekle yetindi.

İkili, evlilik sorularını duymamazlıktan geldi.

Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia formasını giyiyor.

İREM SAK KİMDİR?
İrem Sak 9 Şubat 1986'da Sivas'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada tamamlayıp, 2006 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İrem Sak, İstanbul Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Lise yıllarında birkaç tiyatro oyununda yer alan İrem, 2008 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Sizinkiler adlı oyunda Zeytin karakterini canlandırdı.

İrem Sak aynı yıl içerisinde "Domino's Pizza, Garanti Bankası, Coffee Mate, Allianz, Teknosave Money Club" reklamlarında oynadı. İlk kamera deneyimini Şen Yuva adlı dizide Şehrazat karakteriyle edindi. Ardından 2011 yılında Meltem Bozoflu'nun yönettiği bir BKM yapımı olan 5'er Beşer programında Sinem karakterini canlandırdı.

Fakat 5'er Beşer programının televizyon ömrü çok uzun sürmedi. Kanal D'de yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Yalan Dünya" adlı dizide Tülay karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2012 yılındaki Altın Kelebek Ödülleri'ni Sarp Apak ve Öner Erkanile birlikte sunmuştur. 3 yıl aranın ardından Güldür Güldür'e döndükten sonra 2018 yılında Güldür Güldür'ü bıraktığını açıklamıştır.

İrem Sak komedi dizilerini bıraktığını, sinema filmlerine odaklanıp dram filmlerinde oynayacağını açıkladı.

Sinema
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2016    Dedemin Fişi    Kader    Başrol oyuncusu
Dönerse Senindir    Defne
2017    Martı    Nurgül
2018    Ölümlü Dünya    Begüm
Düğüm Salonu    Hülya
Cici Babam    Şevkiye    Konuk oyuncu
2021    Kimya        Başrol oyuncusu
 

Televizyon
Yıl    Yapım    Rol    Kanal    Notlar
2010    Şen Yuva    Şehrazat    atv, FOX    Yardımcı oyuncu
2011    5'er Beşer    Sinem    atv    Başrol oyuncusu
2012    İnsanlar Alemi    Sinem    Star TV
2012-2014    Yalan Dünya    Tülay    Kanal D
2015    Buyur Bi'De Burdan Bak        Kanal D    
2015-2018    Güldür Güldür Show    Sinem    FOX, Show TV    Başrol oyuncusu
2018    Gülperi    Kendisi    Show TV    Konuk oyuncu
2019    Bir Aile Hikayesi    Müjde Güneş    FOX    Başrol oyuncusu
2020-2021    Çukur    Seren Erdenet    Show TV    Yardımcı oyuncu

#haber #Magazin #snob magazin #furkan korkmaz #İrem Sak
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