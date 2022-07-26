Genç Sevgilisiyle Evleniyor Mu? Açıklama Geldi

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.

"DÜĞÜN HAZIRLIĞIMIZ YOK"

Öztürk, “Düğün hazırlığı içerisinde olduğunuz doğru mu?” sorusu üzerine “Düğün hazırlığımız yok. Geçen de giydiğimiz kıyafetlerden dolayı nişan haberleri çıkmıştı.

Mutlu olduktan sonra evlilik kurumunun zorunluluğunu hissetmiyorum. Çok mutluyum. İnşallah evlilik olsun ya da olmasın uzun süre devam etmesini istiyorum” diye cevap verdi.

BİLGE ÖZTÜRK KİMDİR?

Bilge Öztürk 1978 İstanbul doğumlu. 3 kardeştir. Babası eski güreşçilerden olan Bilge Öztürk, spor hayatına, oldukça küçük yaşlarda başladı. İlkokul çağlarından itibaren sürekli sporla ilgilendi. Profesyonel yaptığı sporlar arasında öncelikle ilk sıraya hentbolu koydu. 7 yılı lisanslı olmak üzere 11 yıl hentbol oynadı. Onun dışında aikido, voleybol ve su kayağı dâhil birçok spor dalıyla ilgilendi.

Yıllar sonra da kiteboardla tanıştı. Hobi olarak başlayan spor hayatı bir anda başka bir hayata döndü.Bilge Öztürk aynı zamanda avukatlık yapıyor.

Bilge Öztürk bir süredir fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğullarından Daren Gerede Erkaya ile birlikte.

