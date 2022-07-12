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Genç Sevgilisiyle Bodrum'da Aşka Geldi!

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan şarkıcı Işın Karaca (49) ile piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu (30) Bodrum'da romantik anlar yaşadı. Karaca, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi. İşte detaylar...

Magazin 12.07.2022, 11:02 12.07.2022, 11:30 arif hür
Genç Sevgilisiyle Bodrum'da Aşka Geldi!

Şarkıcı Işın Karaca, 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Odabaş'tan 2019'un kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Karaca, ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Romantik tatil... Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu Bodrum'da aşk tazelediler! - Magazin haberleri

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. İskelede romantik anlar yaşayan sevgililer birbirlerini öpücüklere boğdu.

SERİN SULARIN TADINI ÇIKARDILAR

İlerleyen saatlerde birlikte denize giren ikili, Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı.

"İHANET OLMAZ!"

Işın Karaca'nın evliliğini noktaladıktan bir ay sonra yeni bir aşka başlaması ihanet dedikodularını da beraberinde getirmişti. Ünlü şarkıcı, "Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz." demişti.

Sevgilisini öpmelere doyamadı!

IŞIN KARACA KİMDİR?
Işın Karaca kimdir, kaç yaşında; Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelmiştir. 48 yaşındadır.

Işın Karaca Aslen Kıbrıs'lıdır. Çocukluğundan beri şarkı söyleyen Karaca, öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti.

Bugüne kadar çeşitli müzisyenlerle ve gruplarla çalışan Işın Karaca, pek çok albümde vokal yaptı, onlarca dublaj ve jingle çalışmasında yer aldı. 1999 yılında kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlendi. 1999 ve 2000 Eurovizyon Türkiye Finallerine katıldı, 1999 Altın Güvercin Yarışması'nda bütün dallarda birincilik kazandı.

1997 yılından sonra vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu ve birçok müzisyenin desteği ile ilk albümü Anadilim Aşk'ı 2001 yılında piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin Sezen Aksu'ya ait olduğu albümle büyük başarı sağladı ve tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Albümün çıkış parçası "Tutunamadım" ve ardından "Başka Bahar" şarkıları hit oldu ve müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseldi.

İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var'ı 19 Aralık 2004 tarihinde çıkardı. 2 yıllık bir aradan sonra 16 Haziran 2006 tarihinde ise üçüncü albümü Başka 33/3'ü piyasaya sürdü. Dördüncü stüdyo albümü Uyanış 29 Mayıs 2009 tarihinde yayınlandı. Karaca, beşinci albümü için farklı bir tarz denedi. Arabesk tarzındaki Arabesque: Geçmiş, Geçmemiş Hiç... albümünde 80'li 90'lı yıllarda Türkiye'de sevilen arabesk şarkıları seslendirmiştir.

2005 yılında kendi adını taşıyan "Işın Show" adlı show programını sunan Işın Karaca, yine aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı sinema filminde rol aldı.

IŞIN KARACA KAÇ KEZ EVLENDİ?
Işın Karaca'nın eşi kim, kaç kere evlendi; 19 yaşında Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı bulunan Işın Karaca, Balık burcudur. Işın Karaca, 2016-2019 yılları arasında Tuğrul Odabaş ile evli kalmıştır. Karaca bir süredir müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

#Işın Karaca #Can Yapıcıoğlu #bodrum #snob magazin #Magazin
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