Son Dakika
Genç şarkıcıdan yeni şarkı
Geçtiğimiz yıl yayınlamış olduğu ''Ağrılarım Var” şarkısının ardından müzikseverlerle buluşan şarkıcı Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısı ''Simsiyah'' ile tüm müzik platformlarında yerini aldı.
Magazin 30.08.2022, 15:30 tarkan abdullahoğulları
Söz ve Müziği Gülşah Tanrıöver'e düzenlemesi ise Osman Çetin' e ait olan şarkı uzun süredir titizlikle hazırlanarak dinleyicisine sunuldu. Müziğin her alanında besteler yapabilen, yapmış olduğu eserleri yediden yetmişe herkesin beğenisine sunabilen Gülşah Tanrıöver; üretmenin, güçlü kalemin ve hayal dünyası zenginliğinin kendisine verilmiş bir mucize olduğuna inanarak yeni şarkısının heyecanını tüm müzikseverlerle paylaştı.
''Simsiyah''; modern Reggaeton ritmi ile Afro trap formunda akustik enstrümanlardan keman, kaval ve gitar kullanılarak elektronik shntheizerlerin buluştuğu alternatif pop sentezinde, sıcak hisleri atarlı bir şekilde barındıran bir aşk şarkısı oldu. Yönetmenliğini A.Ulvar Tanrıöver' in üstlendiği klipte alanında yetenekli dansçılar koreografileri ile klibe renk kattı ve klip 1 günde kalabalık bir ekip eşliğinde tamamlandı. 'Gülşah Tanrıöver'in yeni şarkısı ''Simsiyah'' tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
31
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0