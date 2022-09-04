Genç kuşağın başarılı isimleri partide buluştu 

DİMES kampanyasında bir araya gelen genç şampiyon Nisa Bölükbaşı, genç kuşağın en önemli oyuncularından Onur Seyit Yaran, yeni nesil RnB/Pop müziğini temsil eden genç şarkıcılardan Güneş (Taşkıran) ile son zamanların öne çıkan isimlerinden biri olan Eza (Koray Albayrak) ve sosyal medyada elde ettikleri başarılarıyla en güçlü fenomenler arasına adlarını yazdıran Cemre Solmaz ve Zeynep Buse Korkmaz, partinin katılımcıları arasında yer aldılar.



