Genç Eşiyle Plajda Aşka Geldi!

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren model Heidi Klum, özel hayatı, iddialı pozları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Dört çocuk annesi olan Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubuyla tanınan eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Kendisinden 17 yaş küçük kocasıyla Florida'da tatil yapan 49 yaşındaki model yıllara meydan okuyan fiziğiyle plajın gözdesi oldu.

PLAJDA ROMANTİK ANLAR

Heidi Klum, ilerleyen saatlerde plajda eşiyle romantik anlar yaşadı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Renkli bikinisiyle dikkat çeken model sık sık eşiyle öpüşüp sarılmayı ihmal etmedi.

HEİDİ KLUM KİMDİR?

Heidi Klum (d. 1 Haziran 1973), Alman manken, oyuncu, sunucu, moda tasarımcısı, yapımcı ve şarkıcı.

Klum, kuaför Erna ve bir kozmetik firmasında çalışan Gunther Klum’un çocuğu olarak 1 Haziran 1973’te Westphalia, Almanya’da dünyaya geldi. 18 yaşındayken bir arkadaşının ısrarlarıyla bir magazin kuponunu dolduran Klum, kendini "Model 92" adlı yarışmada buldu. Aynı yıl okulu bitirdi ve bir süre Almanya ve çevre ülkelerde modellik yapmaya başladı.

Birçok dizi ve filmde küçük rollerde oynadı. Bunlardan bazıları "How I Met Your mother" , "Sex and the City: The Movie", "Spin City", "Yes, Dear" idi. Ayrıca "Blow Dry" adlı filmde bir saç modelini, "Ella Enchanted"de bir devi ve "The Life and Death of Peter Sellers" filminde de Ursula Andress’i canlandırdı. Heidi Klum, 2010 yılında Victoria's Secret'ten emekliye ayrıldı.

Heidi Klum, 2019'dan Tom Kaulitz ile evlenmiştir.