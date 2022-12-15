Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinden Flaş Ayrılık

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV’nin BKM imzalı dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait Gelsin Hayat Bildiği Gibi güçlü oyuncusu kadrosuyla dikkat çekiyor. Diziden yakında bir oyuncu ayrılıyor. Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı gibi ünlü isimlerin olduğu dizinin Oğuz’u Burak Demir projeye veda edecek. Demir fenomen diziden 24'üncü bölümde ayrılacak.