Gelinlikli Fotoğrafını Paylaştı

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Şeyma Subaşı , mayıs ayındalıile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Şeyma Subaşı, gelinlikle fotoğrafını paylaşınca, hayranlarını heyecanlandırdı ama daha sonra gerçeği açıkladı.

Mısır'da olacağı söylenen düğün için Subaşı, ilk kez gelinlik provasına gitti.

Gelinlikle çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşan sosyal medya fenomeni, duygularını da dile getirdi.

Subaşı, "Bugün gelinlik seçiminde ilk adımı attım. Şu anda hayatımın çok heyecan verici bir dönemindeyim, hayal bile edemezsiniz. Gelecek planlarımız için çok mutlu ve saf bir heyecan" diyerek, sevgilisini etiketledi.