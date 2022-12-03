Gelin Adayı Sinem'den Flaş Ata İtirafı!

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına gelin adayı Sinem Umaş katıldı.

Ünlü kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata ile yaşadığı aşk ile tanınan Semra Umaş yıllar sonra konuştu.

Yarışmaya dair yıllar sonra açıklama yapan Sinem Umaş, Semra kaynana ile görüşmediğini söyledi. "Semra Hanım o dönem hala söylediklerinden pişman değil çok ilginç" diyerek Semra Hanım'ın o dönemki sözlerini de anlattı.

"ATA'YI ÖLDÜRÜRLER"

Sinem Umaş'ın açıklamaları şu şekilde: Semra Hanım o dönem şey demiş annem söyledi: "Sinem ile Ata demiş, evlenirse Ata'yı bir bar köşesinde öldürürler demiş. Ben hoppa kızım demek istiyor. Bunu sordum. "Yok öyle bir şey söylemedim" diyor. Ata'ya çok üzülüyorum."

Sinem Umaş Kimdir VE KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

'Gelinim Olur Musun', İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, 1984 yılında dünyaya geldi. Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinen Sinem Umaş, Ata ile çalkantılı bir beraberlik yaşamıştı.

Ata Türk, 2005 yılında bir otel odasında ölü bulunmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, yıllar sonra İşte Benim Stilim yarışmasıyla gündemde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Sinem Umaş, son zamanlarda ise ünlü isimlerle yaşadığı tartışmalar ve sert sözleriyle dikkat çekiyor.