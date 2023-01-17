Geçtiğimiz Hafta Ayrılan Çift Barıştı
Sürpriz bir kararla müziği bıraktığını açıklayan Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz bir hamle geldi. Şarkıcı, ayrıldığı nişanlısıyla barıştığını duyurdu. İşte detaylar...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine müziği bıraktığını duyurmuştu. "Maneviyatım ağır basıyor" diyen Tayfur sosyal medya fotoğraflarının da çoğunu silmişti. Tuğçe Tayfur, daha sonra bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Burak Kalfa ile yollarını ayırdığını söylemişti.
GALAYA KATILDILAR
Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atan Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile nişanlanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı. Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda ilişkilerinin bittiğini, "Burak Bey artık free (özgür)" diyerek, duyurmuştu. Tayfur, Şafak Sezer'in Kutsal Damacana 4 filminin galasına katıldı. Tayfur, galaya Burak Kalfa ile katılarak, barıştığını ilan etmişti. Tayfur, sevgilisini etiketleyip, kalp işareti koydu.
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