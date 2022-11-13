Geçen ay boşanmıştı! "Bizim meslekte evlilik zor"

İstanbul’da uzun zamandan sonra konser haricinde mekan programı yaptığını belirten Tuğba Özerk, “Mekan dolu yine bütün sevenlerime teşekkür ediyorum. Hareketli bir konser takvimine giriyoruz” dedi.

Usta müzisyen Aykut Gürel'in sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümün den Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkısı Çalkala’yı seslendiren Tuğba Özerk, “Şarkı çok ilgi gördü. Müzik platformalarında da çok keyifli gidiyor. Dinleyici çok sevdi. Aykut Gürel benim Sezen Aksu ile sahne çıktığımda ilk gitarımı çalan kişidir. Çıkış parçasını bana emanet edilmesi çok değerli, çok sevildi. Şimdi kendi şarkılarımı Aralık ayı ile beraber arka arkaya 7 tane şarkı hazır, Murat Yeter aranjeleri ile beraber sunucaz” dedi.

2,5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak bitiren Özerk, “İşimi çok seviyorum. İşimde olmak bana en büyük mutluluğu veriyor. Daha mutlu olduğum bir yer yok. Dolayısıyla artık evlenmeyeceğim ben. Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Bu işleri yapamadık. Daha doğrusu bizim meslekte hanfendilerin evli kalmaları pek olmuyor galiba, daha zor olduğunu düşünüyorum. Ben çok mutluyum. Herkes mutlu olsun” dedi.