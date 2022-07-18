Gazeteci Arif Hür açıkladı: İstanbul'u terk edip Köyceğiz'e yerleşti!

'Cesaretin Var Mı Aşka?', 'İstanbul Ağlıyor', 'Mucize' ve 'Aşk' gibi sevilen şarkıların sahibi olan Gülay, geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesini kazanmıştı. Bir dönem de çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, son olarak rahim kanserine yakalanmıştı.

Gazeteci Arif Hür, üç kez kanseri yenen şarkıcı Gülay'ın, İstanbul'u terk edip Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleştiğini açıkladı.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

"Ece Uslu, İclal Aydın ve Hakan Meriçliler gibi tanınmış isimlerin ardından bir sanatçı daha İstanbul'u terk edip yazlık bölgeye yerleşme kararı aldı.

Buğulu sesiyle onlarca hit olmuş şarkının altına imzasını atan Gülay, İstanbul'u terk edip Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşmiş. İstanbul'daki gürültü kirliği, betonlaşma ve yüzeysel olan ilişkilerden bunalan Gülay, çareyi Köyceğiz'e yerleşmekte bulmuş.

Köyceğiz'de tarım ile ilgilenmeyi de düşünen sanatçı, toprağa tohum ekimi yapıp sağlığı açısından organik sebzelerle beslenmeyi ön planda tutacak.

Gülay'ın müzikal çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini de belirtmek isterim..."

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Üç kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer, geçtiğimiz aylarda vasiyetini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, bir mezar istemediğini ve vücudunun bir devlet üniversitesine bağışlanmasını istediğini dile getirmişti.

GÜLAY KİMDİR?

Gülay Sezer, ya da kısaca bilinen adıyla Gülay (d. 24 Mayıs 1970, İstanbul), Türk şarkıcı, besteci.

Gülay, 24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi. Gülay, aynı zamanda uzun yıllar diş teknisyenliği yaptı fakat müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakıp, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başladı. 2007 yılında okuduğu bölümden, birincilikle mezun oldu.

Gülay'ın, Gülay Sezer adıyla 1988'de çıkardığı arabesk albümü "Her Akşam"ı, 1995 yılında BMG Müzik'ten çıkan "Cesaretin Var mı?" ve 1997'de yine BMG'den çıkan Bir Sevi Masalı adlı pop albümleri izledi. Daha sonra BMG Müzik'ten ayrılan Gülay, albüm çalışmalarına ara vererek 1999 yılında BRT Televizyonu için "Damlalar" isimli halk müziği programını hazırlayıp sundu. 2001 yılında Kalan Müzik'ten Damlalar, 2003 yılında Damlalar 2 adlı halk müziği albümlerini ve 2005 yılının başında da Adı Yok isimli pop albümünü çıkardı. 2006 yılında Seyhan Müzik imzasıyla Dalgalar isimli halk müziği albümünü, 2011 yılında ise yine bir pop albümü olan Aşkhane'yi çıkardı. Bunun dışında İstanbul Kanatlarımın Altında adlı filmin "Aşk" adlı şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Ayrıca Yaşama Hakkı adlı filmin aynı adı taşıyan şarkısının sözlerini yazdı ve seslendirdi. Hamam isimli film için "İstanbul Uyurken" adlı besteyi ve tüm bunların yanında birçok televizyon dizisinin jeneriklerini seslendirdi.

Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 yıl boyunca müzik dalında "Yılın İletişimcileri" ödülünü, 1996 yılında "İFA Müzik Ödülü"nü, 2000 yılında Motif Halk Bilim Ödülleri'nden "Müziğe Teşvik" ödülünü, yine 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nden "Yılın Programcısı" ödülünü, 2001 yılında Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Halk Müziği Programı" ödülünü, 2007'de "34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü"nü aldı. 15 Şubat 2015 tarihinde, müzisyen Serkan Boran ile evlenen Gülay'ın 1992 doğumlu Nilban adında bir kızı vardır.