Gaye Turgut Evin kızıyla görüntülendi

Oyuncu Gaye Turgut Evin, kızı Eftalya ile birlikte İstanbul Akvaryum'da görüntülendi

Baş başa geldikleri İstanbul Akvaryum'da binbir çeşit deniz canlılarını, penguenleri ve amazon ormanını hayranlıkla izleyen anne ile kız keyifli dakikalar geçirdi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren başarılı oyuncu, "Eftalya doğmadan hamilelik zamanında bile çalışıyordum. Onun iri olduğuna bakmayın daha 2 yaşında. Yeni sezonda yeni projeler var, sinema filmi çekeceğiz. Bahar ayından sonrada durmak yok, çalışmaya devam ediyorum." diyen güzel oyuncu kısa süren sohbetin ardından alışveriş merkezine geçerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

