Gamze Özçelik'in Kardeşi Ortaya Çıktı!

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kapanarak gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşuyor.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik (d. 26 Ağustos 1982, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve model.

Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat Ateş karakterinin eşi Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Bu evlilikten Murathan Pektaş isminde bir oğlu dünya'ya geldi. Çift 2011 yılında boşandı. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur.

Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.