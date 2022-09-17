Gamze Erçel Konuştu! İşte Aylin Mavi'nin Son Durumu

Gamze Erçel, iç mimar Caner Yıldırım ile 2019 yılında evlenmiş ve o yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Gamze Erçel'in 2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel'in adını verdiği minik kızı Aylin Mavi ile ilgili kahreden haber geldi.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto, program sırasında oyuncu Hande Erçel'e benzerliğiyle dikkat çeken 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

"İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Gamze Erçel, kızı Mavi’nin durumu hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz.. İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili bir tedavi sürecine başladık. Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi’de gayet iyi..."

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Oyuncu Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Oyuncu Hande Erçel'in ablasıdır.

10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapıyor. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Erçel, 2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.

Güneşin Kızları dizisiyle meşhur olan kız kardeşi Hande Erçel gibi oyunculuk ile kariyerine devam eden Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dershane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterini canlandırdı.

Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım ile evlendi. Çiftin, Aylin Mavi adında bir kızı bulunuyor.

AYLİN MAVİ YILDIRIM KİMDİR?

Aylin Mavi, oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım'ın kızlarıdır. Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü ve genel sağlık durumunun iyi olduğu iddia edildi.