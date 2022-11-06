Galibiyet kutlamasında görüntü alınmasını engellemeye çalıştılar

Cumartesi oynanan derbide Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı 2-1 yendiği ve İcardi’nin golleri ile yıldızlaştığı maçtan sonra kutlama yapmak için Bebek Otel’e eğlenmeye geldiler.

Mekana ilk olarak M.İcardi ve L.Torreira geldi. Flaşların patlaması ile bir anlık şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcudan Torreira, görüntü vermemek için İcardi’nin arkasına saklandı. İkili ile beraber gelen kadın ise futbolcular mekana giriş yaptıktan sonra Vip araçta bekleyip öyle mekana girdi.

Sonrasında ekibe Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve yanlarında bir kadın ile hızlıca mekana giren Mata, poz isteğini geri çevirip içeri girdi. Ekibe en son Sergio Oliviera dahil oldu. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen yıldız futbolcusu ve eşi, bir süre vip arabasından inmedi.

Futbolcunun yanında olan arkadaşları, basın mensuplarının görüntü almaması için gazetecilerin önünde durdular. Kısa süreli tartışmanın ardından mekana girmeyen çalışan Oliveira ve eşinin fotoğraflarının çekilmemesi için arkadaşları ellerini fotoğraf makinelerine siper ederek görüntü alınmasını engellemeye çalışsalar da başarılı olamadılar.



