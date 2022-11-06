Galibiyet kutlamasında görüntü alınmasını engellemeye çalıştılar
Galatasaraylı yıldız futbolcular Mauro İcardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira oynadıkları Beşiktaş derbisi sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı.
Cumartesi oynanan derbide Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı 2-1 yendiği ve İcardi’nin golleri ile yıldızlaştığı maçtan sonra kutlama yapmak için Bebek Otel’e eğlenmeye geldiler.
Mekana ilk olarak M.İcardi ve L.Torreira geldi. Flaşların patlaması ile bir anlık şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcudan Torreira, görüntü vermemek için İcardi’nin arkasına saklandı. İkili ile beraber gelen kadın ise futbolcular mekana giriş yaptıktan sonra Vip araçta bekleyip öyle mekana girdi.
Sonrasında ekibe Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve yanlarında bir kadın ile hızlıca mekana giren Mata, poz isteğini geri çevirip içeri girdi. Ekibe en son Sergio Oliviera dahil oldu. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen yıldız futbolcusu ve eşi, bir süre vip arabasından inmedi.
Futbolcunun yanında olan arkadaşları, basın mensuplarının görüntü almaması için gazetecilerin önünde durdular. Kısa süreli tartışmanın ardından mekana girmeyen çalışan Oliveira ve eşinin fotoğraflarının çekilmemesi için arkadaşları ellerini fotoğraf makinelerine siper ederek görüntü alınmasını engellemeye çalışsalar da başarılı olamadılar.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|13
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Celta Vigo
|13
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
|20. Elche
|13
|4