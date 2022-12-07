Galada Gonca Vuslateri krizi 

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan filmin yapımcısı Metin Özcan, çıkan haberlerle ilgili, ''Gonca hanımın gelmemesi bilgimiz dahilindedir'' dedi. Gazetecilerin, ''Bazı verdiğiniz sözleri yerine getirmediğiniz yazıldı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna Özcan, ''Bu konuyu şu anda konuşmayalım. Filme odaklanalım. Sadece filmi konuşalım'' diyerek kaçamak cevaplar verdi.

Filmin başrol oyuncusu Gürgen Öz ise şunları söyledi. Öz, ''Biz çok eğlenerek, sabahları Datça’da yüzerek, keyifle, halkla iç içe, güzel insanlarla, güzel mekanlarda pozitif bir film çektik ve bu filme de yansıdı. Kış vaktinde, bu naif ve tatlı film içinizi ferahlatacak. Güzel manzaralarla, güneşle, denizle, tatlı şarkılarla, güzel sahnelerle içinizi rahatlatacak. Hepimizin sıkıldığı bu gergin dönemde bizi biraz neşelendirecek bir film amaçladık ve başardık. Ailecek izleyebileceğiniz, için küfür veya aşağılama olmadan rahatsız etmeyen bir hikayesi var. Bu tatlı işe hepinizi bekliyoruz'' dedi.

Oyuncu Hakan Bilgin, ''Ben Datça’ya ilk defa film için gittim, Özgün’ün oralı olduğunu öğrendik. Biz Özgün için çektik bu filmi Datça’yı çok sevdik, çok iyi insanlarla tanıştık. Gürgen’in de dediği gibi bu soğuk ve gergin dönemde keyifli bir aile filmi ortaya koyduk, herkesi bekliyoruz'' dedi.

Sözü alan Oyuncu Özgün Bayraktar, ''Türkiye’nin cennet köşesi dediğimiz bir yerde çok güzel çok keyifli bir iş çektik. Umuyorum ki çok eğleneceksiniz. Film içerisinde bizim başımıza binbir türlü iş geliyor ama tüm bunlara rağmen filmi çok keyifli bir şekilde bitirdik. Umuyorum ki herkes çok keyifle filmi izler'' dedi.